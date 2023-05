Eine ganz besondere Nacht

In der Röthner Pfarrkirche zum heiligen Martin gibt es neben einer Kirchturmbesteigung auch Einblicke in die Gruft

In der Röthner Pfarrkirche zum heiligen Martin gibt es neben einer Kirchturmbesteigung auch Einblicke in die Gruft ©Michael Mäser

In der Röthner Pfarrkirche zum heiligen Martin gibt es neben einer Kirchturmbesteigung auch Einblicke in die Gruft ©Michael Mäser

Am kommenden Freitag findet wiederum die Lange Nacht der Kirchen statt und bietet den Besuchern wieder ein umfangreiches Programm.

Vorderland/Feldkirch. Anlässlich der Langen Nacht der Kirchen wartet am 2. Juni von 19 bis 23 Uhr wieder ein kunterbunten, stimmungsvolles und interessantes Programm für Groß und Klein in den Kirchen der Region.

Ort der Endstation und Aufbruch

Mit einem Programmpunkt für Kinder und Familien startet der Feldkircher Dom bereits um 17 Uhr in die Lange Nacht der Kirchen. Beim Schnuppern an der Domorgel können die Gäste die 192 Tasten der Kirchenorgel ausprobieren und erhalten dabei nützliche und lustige Tipps von Orgellehrerin Konstanze Fink, sowie Clownfrau Lillilu. An einem Ort, der Endstation und Aufbruch ist, zwischen Friedhof und Bahnhofscity bei der Friedhofskirche Peter und Paul, zeigen um 18 Uhr Ensembles der Musikschule Feldkirch, was in ihnen steckt.

Gewölbekeller lädt zum Reiseachtele

Zur Illumination der Kirchenfenster und Friedhofswege lädt die Pfarrkirche St. Pankratius und Zeno in Altenstadt ab 21 Uhr. Die von innen beleuchteten Kirchenfenster und mehr als 1000 Kerzenlichter auf den Friedhofswegen werden die Pfarrkirche und ihre Umgebung mit Anbruch der Nacht erstrahlen lassen. Für alle Durstigen lädt der Gewölbekeller im Pfarrhaus beim Dom von 18 bis 22 Uhr zu einem Reiseachtele ein und in der Johanniterkirche beschließen ab 23 Uhr mystische Gesänge der Hildegard von Bingen und nächtliche Blockflötenklänge den Abend.

Einblicke in Friedhof und Gruft

Beim neuen Pfarrzentrum in Weiler macht um 19 Uhr das Klappstuhl-Konzert „Mein Weg mit Gott“ mit A-Live den Auftakt zur Langen Nacht der Kirchen. Interessante Einblicke in die Pfarrkirche zum heiligen Martin in Röthis gibt es bei den Führungen. Um 18 Uhr findet dabei eine Kirchenführung mit Kirchturmbesteigung für Kinder statt und um 19 Uhr gibt es Einblicke in den Friedhof und die Gruft. In der Pfarrkirche zum heiligen Apostel Bartholomäus in Übersaxen gibt Pfarrer Haas um 20 Uhr eine kurze Einführung über den Wein in der Bibel und lädt anschließend zur Weinverkostung der verschiedenen Messweine in den Keller des Pfarrhauses.

230 Veranstaltungen in 56 Kirchen