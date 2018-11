Eine ganz besondere Busreise

Am Samstag, dem 10. November startete eine ganz spezielle Busfahrt. Es ging mit über 350 Fans des SCR Altach in Richtung Innsbruck zum Westderby ins Tivolistadion.

Altach Bereits vor Fahrtantritt wurde die Stimmung im Schnabelholz bei Leberkäs und Bier angeheizt, ehe es dann Richtung Innsbruck ging. Mit sieben Bussen startete ein Großteil der Fans zum traditionellen Westderby. Die Vorfreude auf das Spiel zeigte sich in Form verschiedener Gesänge in den Bussen und fand kurz vor Innsbruck ihren Höhepunkt, als alle Busse mit einem Großaufgebot der Polizei ins Stadion geleitet wurde.

Nach den Sicherheitskontrollen ging es dann schnurstracks in den Fansektor, wo bereits an einer tollen Choreographie gearbeitet wurde. Erste Gesänge der Altachfans hallten durch das Stadion, als der Anpfiff erfolgte. Diese sollten dann auch neunzig Minuten anhalten, obwohl bereits in der 39. Minute das Tor für die Innsbrucker fiel. Nach dem Schlusspfiff konnten keine Punkte mit nach Vorarlberg genommen werden – dieser Umstand tat der Stimmung der Altachfans im Bus keinen Abbruch.

Ein Großaufgebot der Polizei begleitete die Fans dann Richtung Arlberg und nach anfänglicher Aufarbeitung des Spiels wurde recht schnell wieder zur guten Stimmung zurückgefunden. Die fröhlichen Gesänge im Bus begleiteten die Fans dann bis nach Altach und so manche Episoden aus vergangenen Tagen wurden wieder in Erinnerung gerufen, wie zum Beispiel jene, wie ein frisch vermähltes Ehepaar ihre Liebe bei einer Fanfahrt des SCR Altach fand. Und so war auch nach der Ankunft in Altach allen klar: Wir sind auch bei der nächsten Ausfahrt wieder mit dabei. (Text: Willi Witzemann)