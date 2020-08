Eine Gams-Patenschaft zum 90er

Stefan Duelli aus Satteins bekam Gams-Patenschaft zum 90. Geburtstag geschenkt

Der feierlichen Übergabe der neuen Gams-Patenschaft wohnten neben der Familie Duelli auch Wildpark-Präsident Wolfgang Burtscher sowie Anna Bischof und Matthias Ludescher bei. Ludescher erklärte wissenswerte Fakten zum Wildleben der Gams, die in freier Natur in steilem Gelände oft auch unterhalb der Waldgrenze zuhause ist.

Die Brunft der Gams ist im November, die Kitze kommen im Juli und August zur Welt. In ganz Vorarlberg leben etwa 12.000 Gämse in freier Wildbahn. HE