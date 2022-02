Eine frühestmögliche Förderung für Kinder

Die Götzner Vizebürgermeisterin Edith Lampert-Deuring spricht bei "Vorarlberg LIVE" über die kinderfreundliche Gemeinde.

Götzis ist die einzige Gemeinde Vorarlbergs, die mit dem Unicef-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet wurde. Die Götzner Vizebürgermeisterin Edith Lampert-Deuring war bei Vorarlberg LIVE erstaunt darüber, dass nur ihre Gemeinde in Vorarlberg dieses Gütesiegel führt. Gründe für diese Auszeichnung seien einerseits das vielfältige Angebot sowie „das Engagement bei den Kinderrechten. Wir bemühen uns seit den 2000er Jahren die Kinder in die Mitte des Dorfes zu holen und zu begleiten.“

Kinderbetreuung

In der Kinderbetreuung sieht Lampert-Deuring eine Herausforderung und unterstrich sie mit Zahlen: 40 Prozent der Götzner Schülerinnen und Schüler seien in Schülerbetreuung. Täglich würden 1100 Essensportionen an die Kinderbetreuungseinrichtungen geliefert. „Außerdem wird die Personalrekrutierung immer schwieriger“, gab sie ein weiteres Beispiel. Hier wünschte sich die Vizebürgermeisterin vom Bund, dass bei den Anforderungen an das Betreuungspersonal gelockert wird.