Eine eigene Futterstelle für Singvögel

In Altach bastelten Kinder ihre eigenen Vogelhäuschen

Altach. Frohes Vogelgezwitscher an einem sonnigen Vormittag im Garten, wer hört das nicht gerne. Garant dafür ist ein eigenes Vogelhäuschen. Im Rahmen der Umweltwoche konnten Eltern zusammen mit ihren Eltern, so ein kleines Kunstwerk basteln. Bauhofmitarbeiter Arno Egle sorgte für die professionelle Anleitung, auch für ungeübte Handwerker und so wurde gehämmert, gebohrt und geklebt. Am Ende konnte jeder der Nachwuchsarchitekten sein neues Futterhäuschen für die gefiederten Freunde mit nach Hause nehmen. Nun gilt es noch einen würdigen Platz zu finden und auf die hoffentlich zahlreichen sangesfreudigen Besucher zu warten. CEG