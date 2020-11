Eine Diplomarbeit für alle Fälle

Zwei HLW-Schülerinnen setzen auf eine praxisbezogene Diplomarbeit.

Und so trafen sich die beiden vor knapp acht Monaten zum ersten Mal mit den zwei Gründerinnen der „Einfall für Zwei OG“, Monika Schweizer-Wohlmuth und Natascha Woschnagg-Kloser. „Uns war gleich nach dem ersten Treffen klar, dass wir sehr gerne mit ihnen zusammenarbeiten würden. Die Idee, ein Aufbewahrungssystem für Medikamente auf den Markt zu bringen, überzeugte uns sofort und da uns das Thema Marketing schon immer interessierte, ist dieses Projekt wie für uns geschaffen“, so Amelie Fussenegger. Die zwei Medikamententaschen „fürNOTfälle“ und „fürALLEfälle“ dienen zur Aufbewahrung und Ordnung von Medikamenten. In fast jedem Haushalt herrscht Ordnung in Bereichen wie Küche, Garderobe oder Kleiderschrank, jedoch nicht bei den Medikamenten. „Oft werden Produkte doppelt gekauft, da man keinen Überblick über sein Sortiment hat. Die Medikamententaschen schaffen hier Ablösung, weil sie ein System ins Chaos bringen“, so Rusch.