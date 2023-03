Beim Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) berichtet Isabel Berlinger über ihre Erfahrungen in Spanien.

„Sechs Monate voller Dankbarkeit und Zufriedenheit. Schlicht und einfach sechs Monate, welche ich wohl lange – oder für immer – als eine der besten Zeiten meines Lebens bezeichnen werde“, sagt Isabel Berlinger rückblickend über ihren ESK-Freiwilligendienst. Die 19-Jährige aus Alberschwende hat ein halbes Jahr in einer Tagesstätte für beeinträchtigte Menschen im spanischen Valencia mitgearbeitet. „Ich bin nicht nur jeden Tag gern zu meinen ˏChicosˊ gegangen und habe mit ihnen verschiedenste Aufgaben erledigt, sondern habe auch in meiner Freizeit das Leben in vollen Zügen genossen. Neue Kulturen, gutes Essen, neue Menschen, neue Denkweisen – einfach viel Zeit, Neues kennenzulernen“, so Isabel Berlinger. Was sie dabei alles erlebt hat, erzählt sie im Rahmen eines Infoabends zum ESK-Freiwilligendienst am Mittwoch, 22. März, 19 Uhr, im Graf Hugo in Feldkirch.