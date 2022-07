Eine "Container-Bankfiliale" in Lustenau: Was hier entsteht

Nun steht an der Bahnhofstraße ein großes Bauvorhaben an: Rhomberg Bau, Alpenländische (AGW) sowie RB Lustenau Immobilien GmbH & Co OG (Raiba) realisieren dort bereits seit Mitte Juli ihr gemeinsames Projekt "Rheindorf".

7.000 Quadratmeter großes Quartier

Wohnraum und Gewerbeflächen

Baustart für zweite Etappe 2024

Der Baustart der zweiten Etappe ist für voraussichtlich 2024 geplant, solange dient das Areal als Standfläche für das Ausweichlokal der Raiba sowie Baustelleneinrichtungsfläche für den ersten Bauabschnitt. Das Vorhaben wird durch die Wohnanlage in der Bahnhofstraße direkt gegenüber ergänzt, die Rhomberg Bau im Auftrag der AGW bereits errichtet hat. Das moderne Gebäude beinhaltet 12 Wohnungen und eine Arztpraxis im Erdgeschoss. In den kommenden Monaten entsteht in zwei Bauetappen ein Gebäudeensemble mit vier Baukörpern an zentraler Stelle der Marktgemeinde, darunter ein achtstöckiges Holzwohnhaus.

"Attraktives Tor zum Kerngebiet"

"In Österreich und vor allem in Vorarlberg wird dieses Gebäude in seiner Kombination Höhe, Bauweise und Sichtbarkeit des Holzes einzigartig sein", verspricht Raiba-Vorstand Gernot Erne. Bei der Planung flossen Erkenntnisse aus vorangegangen Holzbau-Projekten mit ein, vor allem aus dem Forschungs- und Innovationsprojekt in Wolfurt, wie Summer erklärt: In der Lerchenstraße hat Rhomberg Bau bereits zwei weitgehend identische Wohnhäuser – eines aus Holz und eines in Massivbauweise – errichtet und verglichen. Dadurch könne man in Lustenau "erstmals einen Holzbau dieser Größe unter wirtschaftlichen Bedingungen realisieren", so Summer.