Eine Bühne für Nahversorgung, Kreativität und Vereine

Klaus arbeitet an der Wiederbelebung des Pavillons durch einen Monatsmarkt

Klaus. Mitten im Zentrum von Klaus, direkt neben Gemeinde und Winzersaal steht der altehrwürdige Musikpavillon. Nachdem dieser früher sehr oft als Treffpunkt für Bevölkerung und Vereine diente, führte er in den vergangenen Jahren, trotz Toplage erste Reihe fußfrei, ein eher stiefmütterliches Dasein. Zwar rückte er bei Veranstaltungen wie dem Bauern – oder dem Weihnachtsmarkt zumindest kurzfristig wieder in den Mittelpunkt, aber deutlich zu selten. Nun arbeiten engagierte Klauser Gemeindevertreterinnen an einer Wiederbelebung des Pavillons und wollen ihn mittels eines monatlich stattfindenden Markts wieder in den Mittelpunkt der Gemeinde rücken. Daniela Ritter und Nicole Beck lauten die Namen der beiden engagierten Damen und die beiden packen ihr Vorhaben gleich im großen Stil an und haben dazu gleich ein Projekt bei der Leader Region Walgau-Vorderland eingereicht. Denn eigentlich geht es nicht nur um den Pavillon, sondern um viel mehr.