Eine Brücke schaffen

Die Mittelschule Kirchdorf und die Rheintalische Musikschule haben seit Herbst eine besondere Kooperation, von der die Mittelschüler profitieren.

In den vergangenen Jahren hat sie immer häufiger Kinder an das Gymnasium verloren. „Die Angst, Kinder lernen an der Mittelschule weniger, ist nicht richtig“, so Müller. Um die Kinder neben dem normalen schulischen Unterricht bestmöglich zu fördern, bietet nun die Musikschule spezielle Unterrichtsangebote an, die auf großes Interesse der Mittelschüler stoßen. „Bei vielen ist die Mittelschule als Sackgasse abgestempelt. Das muss aufhören“, erklärt die Direktorin der Musikschule Doris Glatter-Götz. Sie unterstützt deshalb gerne das Vorhaben, den Kindern einen breiten Zugang zur Musik und Bewegung an der eigenen Schule zu ermöglichen. „Denn jedes Kind hat das Recht auf eine musikalische Ausbildung“, so Glatter-Götz.