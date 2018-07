Eine Blumenwiese mitten im Industriegebiet

Altacher Firma Trendpack setzt Zeichen für Umwelt

Altach. Die Straße „Große Wies“ lässt rein vom Namen her auf ein Naturparadies vermuten. Tatsächlich steht dort direkt an der Autobahn das Altacher Industriegebiet. Zwar gibt es keine Schwerindustrie, aber vor allem in den letzten Jahren haben sich dort, zusätzlich zu den bestehenden, zahlreiche neue Betriebe angesiedelt. So auch der Verpackungsexperte Trendpack. Für Geschäftsführer Franz Högerl war es wichtig im Zuge des Neubaus etwas für Natur zu machen. So ließ er direkt neben der Firma eine großzügige Blumenwiese ansäen. 20 verschiedene Blumenarten darunter Margeriten, Schafgarben, Wiesensalbei oder Habichtskraut stehen derzeit in voller Blüte, vor allem zur Freude von Bienen, Hummeln und anderen Insekten – überall in der Wiese summt und brummt es. Viele Mitarbeiter genießen auch ihre Mittagspause in der Wiese, dafür wurden auch Tische und Bänke aufgestellt. Für Geschäftsführer war die die Blumenwiese eine Herzensangelegenheit: „Früher gab es überall eine bunte Blumenpracht, heute ist das leider selten geworden – dagegen wollte ich zumindest etwas tun“.