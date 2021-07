"Eine besondere Leistung, die großen Respekt verdient"

Johannes Hillbrand hat "Sub auspiciis", mit der höchsten akademischen Auszeichnung die Österreich vergibt, promoviert. Auch das Land Vorarlberg zollt dem Forscher Anerkennung.

Ehrenring der Republik

Voraussetzung für eine "Sub auspiciis"-Promotion

Karriere von Johannes Hillbrand

Johannes Hillbrand wurde 1992 in Feldkirch geboren und hat 2011 am BG Feldkirch-Rebberggasse maturiert. Er schloss das Bachelorstudium der Technischen Physik an der TU Wien, das Masterstudium der Physik an der ETH Zürich und das Doktoratsstudium der Elektrotechnik an der TU Wien mit Auszeichnung ab. Während seines Studiums war er als Universitätsassistent bzw. als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und absolvierte einen Forschungsaufenthalt an der renommierten Harvard Universität. Derzeit ist er Postdoc-Forscher am Institut für Quantenelektronik an der ETH Zürich. Seine Forschungsergebnisse wurden in mehreren bekannten Fachzeitschriften publiziert und haben großes internationales Interesse gefunden. Von ihm entwickelte Technologien wurden patentiert und sind bereits auf Firmeninteresse gestoßen.