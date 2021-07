"Sub auspiciis": Höchste Ehrung für Vorarlbergerin

Die Vorarlbergerin Nadine Präg hat Österreichs höchstmögliche akademische Auszeichnung für ihre Leistungen im Studium erhalten.

Die Promovendin

Nadine Präg, geboren 1987 in Feldkirch, begann 2006 ein Biologie-Studium in Innsbruck, dem sie ab 2010 ein Masterstudium in Mikrobiologie und ab 2013 das Doktoratsstudium Biologie anschloss. In ihrer 2019 eingereichten Doktorarbeit untersuchte Nadine Präg, wie sich die Klima- und Landnutzungsänderungen auf die Diversität von Mikroorganismen in Böden auswirken und legte einen Schwerpunkt auf den von Mikroorganismen beeinflussten Methankreislauf. Bereits während der Dissertation war Nadine Präg als Senior Lecturer am Institut für Mikrobiologie der Uni Innsbruck tätig, seit 2020 ist sie am selben Institut als Senior Scientist angestellt. Als Lehrende hat Nadine Präg zahlreiche Bachelor- und Masterarbeiten (mit-)betreut, als Forscherin Konferenzen mit-organisiert und Forschungsprojekte durchgeführt. Auch in der universitären Selbstverwaltung engagiert sie sich: Als Studentin war Präg zuletzt bis 2019 Vorsitzende der Studienvertretung PhD/Doktorat Natwi-Technik der Österreichischen Hochschüler*innenschaft und seit vielen Jahren ist sie Mitglied diverser Kommissionen an der Uni Innsbruck. Seit 2020 ist sie Vorsitzende der Kommission „Bodenbiologie“ der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft. Ihre Dissertation wurde bereits mit dem Kubiena-Forschungspreis und mit dem Hypo-Tirol-Bank Dissertationspreis ausgezeichnet.