Eine besondere Ausstellung zur Fußball-WM 2022 in Katar im GWL in Bregenz

Lochau. Zum Auftakt der 22. Fußball-Weltmeisterschaft vom 20. November bis zum 18. Dezember in Katar präsentiert der Lochauer Sammelprofi Kurt Prenner-Platzgummer im GWL in Bregenz eine „Miniatur-Fußball-Arena“ mit über zweitausend Playmobil-Figuren.

Seit Jahrzehnten öffnet Kurt Prenner-Platzgummer anlässlich von Fußball-Weltmeisterschaften bzw. Fußball-Europameisterschaften sein umfangreiches Sammelsurium aus seinem privaten SOWASundNOVAS-Museum in Lochau. So hat er auch dieses Mal im Bregenzer Kaufhaus GWL (Erdgeschoss) eine tolle Fußball-Arena aufgebaut, ein ausverkauftes Stadion mit Spielfeld und Tribüne, bestückt mit unzähligen verschiedensten Playmobil-Figuren als Zuschauer. Es ist die größte, in Österreich gezeigte „Miniatur-Fußball-Arena“.

Zahlreiche fußballbegeisterte Gäste, Jung und Alt, waren am letzten Samstag zur Eröffnung dieser wohl einmaligen Ausstellung gekommen. Die Großen schwelgten in Erinnerungen, und die Kleinen bestaunten die vielen Figuren und Sammelobjekte. Und Kinder, welche noch mit zusätzlichen Playmobil-Figuren die GWL-Arena 2022 gefüllt hatten, konnten sich im Rahmen einer Verlosung über tolle Playmobil-Preise freuen.

Übrigens, die Ausstellung im GWL in Bregenz ist noch bis 18. Dezember zu sehen. Gleichzeitig findet in diesem Zusammenhang auch eine TIPP-KICK-Fußballspiele-Ausstellung in der Volksbank in Lustenau statt.