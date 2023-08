„Eine Bereicherung auch für mein Leben“

Umtriebig, herzlich, empathisch. Das sind Attribute, die Elisabeth Mascher wohl recht treffend beschreiben. Als Sozialpatin bei der Caritas unterstützt sie Menschen auf vielfältige Weise. Und sie profitiert auch selbst davon, wie sie erzählt.

Da ist eine ältere Dame, die es sich nach einer OP nicht mehr zutraut, alleine spazieren zu gehen. Elisabeth Mascher besucht sie wöchentlich und gemeinsam gehen sie ein Stück. Immer weiter, bis das Ziel, selbständig im Dorfladen einkaufen zu können, wieder erreicht ist. Oder der junge Mann mit Beeinträchtigung: Deutsch ist nicht seine Muttersprache, deshalb lernt sie mit ihm, damit sein Leben auch sprachlich möglichst barrierefrei ist. Elisabeth Mascher, die eine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin absolviert, erzählt von einem weiteren Beispiel – dem einer geflüchteten Familie, für die in Vorarlberg so vieles fremd ist. Während der Mann und die Kinder in der Arbeit und der Schule deutsch sprechen, ist die Frau vorwiegend zu Hause und hat wenig Möglichkeit, die Sprache zu üben. „Deshalb war ich über längere Zeit einmal pro Woche bei ihr, um gemeinsam zu lernen und zu sprechen. Andere Frauen unterstütze ich wiederum zusätzlich zum Deutschkurs oder weil sie ein Sprachniveau erreichen wollen, welches ihnen eine Ausbildung ermöglicht und ihre Jobchancen verbessert.“ Elisabeth Mascher unterstützt im Rahmen ihres Praktikums bei der Caritas parallel mehrere Menschen. Üblich ist das aber nicht: „Das freiwillige Engagement beschränkt sich normalerweise auf weniger Personen und ist zudem sehr flexibel“, hält sie fest und ergänzt: „Egal ob man sich wöchentlich oder monatlich engagieren will beziehungsweise kann, es gibt immer eine Möglichkeit, sich als Pate oder Patin einzubringen.“