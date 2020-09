Eine Ausstellung der besonderen Art

connecthumans - ein gesellschaftskritisches und öffentlichkeitswirksames Format zum Thema Vielfalt und Diversität hat eröffnet.

Feldkirch. Am vergangenen Sonntag, 27. September 2020 wurde im Alten Hallenbad connecthumans feierlich eröffnet. Rund 50 Menschen ließen sich dabei bei einem regionalen Frühstück, serviert durch das mohap-Kollektiv, erstmals auf dieses neue Format in Vorarlberg ein.

im öffentlichen Raum

Bis zum 15. November 2020 sind an sieben Standorten im öffentlichen Raum, die durchgehend zugänglich sind, Portraitbilder mit Antworten auf die gestellten Fragen platziert. Vom Vorplatz des Montforthauses über das Reichenfeld Areal über die Schattenburg, den Wildpark und den Palais Liechtenstein bis hin zur Mittelschule Gisingen und dem Bundesgymnasium in Feldkirch. Die Menschen, die auf den Bildern zu sehen sind, wurden dazu im Sommer 2020 direkt in Feldkirch auf der Straße angesprochen und portraitiert.

Diversität im Mittelpunkt

Bewohner und Besucher der Stadt werden durch die Betrachtung der Bilder eingeladen in der bestehenden Vielfalt der Gesellschaft das Gemeinsame zu erkennen. Das Verbindende. Das Menschsein zu erfahren. Dragana Balinovic als Initiatorin: „Es soll anregen über Vorurteile in Hinsicht auf Alter, Gesundheit, sexuelle Orientierung, religiöse Zugehörigkeit oder Herkunft nachzudenken. So können soziokulturell vielfältige Gesellschaften ihr volles Potential entwickeln.“ connecthumans bietet die Möglichkeit sich mit der eigenen Stadt und den Menschen zu beschäftigen.

Impulse von Kriemhild Büchel-Kapeller bereicherten die Feierlichkeiten. Sie stellte die Frage in den Raum: „Was macht mich zufrieden?“ und spannte den Bogen dahin, dass es dabei meist um Beziehungsqualität zu sich selbst und andern geht.

Ein Miteinander

Das ehrenamtlich erschaffende zehnköpfige Team von connecthumans freute sich über die Wertschätzung, die im Rahmen der Eröffnung von Harald F. Petermichl (Stadt Feldkirch) entgegengebracht wurde: „Es ist ein Statement: connecthumans. Ein Statement für ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander und der gesellschaftlichen Diversität. Ein Statement um Ängste und Barrieren abzubauen, ein Statement gegen Vorurteile. Für Menschlichkeit.“ Er lädt ein bei einem Spaziergang durch die Stadt sich selbst ein Bild davon zu machen.

connecthumans wandert weiter