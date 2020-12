Eine andere Art von Abschiednehmen

Ein ganz besonderes Jahr geht, wie für sehr viele andere Vereine, auch für den Musikverein Concordia Lustenau zu Ende. Mit viel Verzicht und schmerzlichem Verlust.

An dieses bewegende Musikstück dachten sicher einige eingefleischte Concordianer, als sie vom Tod ihres Ehrenmitglieds Siegfried König erfuhren, der, gesundheitlich schon sehr angeschlagen, ein Opfer der Corona-Epidemie wurde und im Krankenhaus verstorben war. Von 1953 bis 1997 war Siegfried Viktor König, wie er von seinen Eltern Elfrieda und Leander König (Wiiblis) genannt wurde, aktives Mitglied des Musikverein Concordia. Die Liebe zur Musik wurde ihm wohl in die Wiege gelegt, schwärmte doch seine Mama schon immer für die Blasmusik und wünschte sich, dass ihre Kinder einmal musizieren sollten. Sie legte diesen Wunsch sozusagen in die Hände erfahrener Musikanten, damit diese dem widerspenstigen Sigi etwas nachhelfen sollten. So wurde der dreizehnjährige Knabe vom damaligen Kapellmeister Gebhard Hämmerle (Fangs) und Erich Hämmerle (Philippar, späterer Kapellmeister) „bearbeitet“ und gab schließlich dem dringenden Wunsch nach. Er erlernte das Spiel auf der Klarinette (später kam noch das Saxophon dazu und auch mit der Ziehharmonika freundete er sich an) und schnell stellte sich heraus, dass „Wiiblis Sigi“ außerordentliches musikalisches Talent besaß. Stundenlang konnte er auf dem Fenstersims sitzen, damals in der Heimkehrerstraße, und musizieren. Damit steckte er auch seinen Bruder Peter an, der seinerseits ein ausgezeichneter Flötenspieler und auch Musiklehrer wurde und heute noch in den Reihen des MV Concordia zu finden ist. Siegfried König entwickelte sich zum Solisten und konnte anlässlich vieler Konzerte brillieren. An irgendwelchen Funktionen im Verein war er allerdings nie interessiert, er war ein stiller Genießer, kein Freund vieler Worte, ausgestattet mit einem verschmitzten Humor. Und so wird er seinen Musikkameraden auch immer in Erinnerung bleiben.