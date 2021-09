Eine Ära neigt sich dem Ende zu

Die Offene Jugendarbeit Lustenau räumt nach und nach die Häuser und Plätze. Nun wurde im Habedere Platz für die Gemeinde gemacht.

Jugendreferentin Julia Bickel (VP) bestätigt, dass die Jugendabteilung mit Oktober die Betreuung des Habedere übernimmt. „Wir werden eine Betreuung vor Ort haben und auch sonst wird vieles wie bisher sein“, beruhigt Bickel. Neu sei, dass nicht mehr das Culture Factory mit den ehemaligen Mitarbeitenden der OJAL zuständig ist, sondern die Gemeinde. Einige Jugendarbeiter des Culture Factory wurden von der Gemeinde schon übernommen. Sie sind ein Garant dafür, dass es für die Jugendlichen kein allzu großer Umbruch werde. Aufgrund der kälteren und regnerischen Tage wird in diesem Jahr nichts Neues mehr am Habedere geschaffen. „Wir verlagern unsere Aktivitäten mit den Jugendlichen im Winter in das „dô“ in der Dornbirnerstraße. Hier haben wir viel Platz, um mit den Jungen aktiv zu werden“, so Bickel. Sie beschreibt das „dô“ als neuen Ort der Begegnung, bei dem jeder herzlich willkommen ist. Im Frühling wird der Habedere mit neuem Leben erfüllt.