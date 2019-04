Eine Ära geprägt

Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Alt-Bürgermeister Helmut Leite.

Als Helmut Leite im Jahr 1979 den Bürgermeistersessel in Schwarzach erklomm, dachte er laut eigenen Worten nicht im Entferntesten daran, dass er diesen sage und schreibe 31 Jahre lang inne haben würde. Sein Nachfolger Manfred Flatz, der in wenigen Tagen ebenfalls in den Ruhestand treten wird, wies in seiner Laudatio auf wesentliche Projekte und die „legendäre Überzeugungskraft“ des Langzeit-Gemeindeoberhauptes hin. Für den geladenen Kreis der Wegbegleiter des rüstigen 71-Jährigen wiesen auch Alt-Landeshauptmann Martin Purtscher, Ex-NR Gottfried Feuerstein und Amtskollege Hugo Rogginer auf die Vorzüge des anfangs jüngsten und am Ende längst dienenden Bürgermeisters der Region hin, ehe dem Jubilar die verdiente Ehrenbürgerschaftsurkunde – die erste in Schwarzach überhaupt – überreicht wurde. Als weitere Gratulanten fanden sich auch die Architekten Hermann Kaufmann und Hugo Dworzak, Herbert Hager (russmedia), Eduard Fischer (Offsetdruckerei), Dietmar Hefel (Hefel Textil), Alt-LTP Siegi Gasser, Ehrenzeichenträgerin Melitta Rünzler, der designierte neue Bürgermeister Thomas Schierle und Pfarrer Paul Burtscher im Saal des Hofsteiger ein. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgte das Quartett „The Magnificent“ der Musikschule Hofsteig unter der Leitung von Jürgen Müller.