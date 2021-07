Eine Ära geht zu Ende

Der DSV bekommt mit EMMA & EUGEN einen neuen Hauptsponsor.

Dornbirn. Nach 19 Jahren geht beim Haselstauder Fußballverein eine Ära zu Ende und HELLA beendet die Hauptsponsortätigkeit. „Für diese langjährige Zusammenarbeit möchten wir uns recht herzlich bedanken“, so DSV Präsident Herbert Lenz.

Vergangenes Wochenende wurde nun der neue Hauptsponsor präsentiert. „Mit Macher und unserem Freund Wolfgang Preuß und seinen Foodtrucks EMMA & EUGEN haben wir einen großartigen Hauptsponsor an Land gezogen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Wolfi von dieser Sponsoring-Tätigkeit begeistern konnten und wir sind schon gespannt, auf welche künftigen Events wir uns freuen können“, zeigte sich Lenz und sein Vorstands-Team begeistert.

Von nun an wird der Haselstauder Traditionsclub als EMMA & EUGEN DSV auf den Fußballplätzen im Ländle auf Punktejagd gehen. Durch den Erfolg mit der EMMA & EUGEN ARENA wird auch der Sportplatz Haselstauden diesen Namen zukünftig erhalten.

„Aufgrund jahrelanger Freundschaft und Zusammenarbeit mit dem DSV ist die Idee gemeinsam ´etwas Lässiges´ zu machen, entstanden. Ein weiterer Anknüpfungspunkt ist natürlich auch, dass mein Patenkind Jonas Gamper beim DSV in der Kampfmannschaft spielt. Die letzten drei Wochen in der EMMA & EUGEN Arena haben alle so beflügelt und wir haben gesehen, dass die Harmonie passt und wir uns gefunden haben“, freut sich Wolfgang Preuß auf die kommende Zusammenarbeit.