Eine 50-jährige Erfolgsgeschichte

Die Altherren des FC Dornbirn feiern mit einem Jubiläumsbuch runden Geburtstag.

Festgehalten wurde das halbe Jahrhundert Fußballgeschichte zudem in einem eigens zum Jubiläum produzierten Buch, das gespickt ist mit sportlichen als auch persönlichen Erinnerungen und Highlights der AH-Truppe vom Gründungstag bis zur Gegenwart. Stoff lieferten die umtriebigen Fußball-Legenden ausreichend – das Buch erzählt von meisterhaften Turnieren, schönen Reisen, lustigen Festen und kuriosen Begegnungen. „Jeder der heute hier ist, wird sich sicher in unserem Büchlein finden und garantiert über so manche Anekdote schmunzeln“, erklärte Günther Stoß, fixer Bestandteil der Truppe, Stadionsprecher auf der Birkenwiese und Moderator des Abends.

Die Altherren waren sozusagen immer schon fester Bestandteil beim Dornbirner Traditionsfußballverein und sind mit ihrer langen Geschichte und ihrem Engagement in Sachen „Vereinsleben“ einzigartig in Vorarlberg. 1971 gegründet, hat die sportliche Gemeinschaft fünf Jahrzehnte überdauert und schuf eine Plattform, um ehemaligen Fußballbegeisterten nach deren Karriereende noch die Möglichkeit zu bieten, in vertrauter örtlicher, persönlicher und freundschaftlicher Umgebung weiterhin den geliebten Sport mit all seinen positiven, sozialen und gesellschaftspolitischen Effekten nachzugehen.