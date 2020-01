Eindrücke von einer ganz besonderen Reise

Reiseberichte über Malawi lockte zahlreiche Besucher ins LZH nach Dornbirn.

Dornbirn. „Trockenheit, bettelarmes Land, fröhliche Menschen, Elefanten, Madonnas Kinder, der Malawisee und Krankheiten“, diese Begriffe assoziierten einige der Besucher auf Nachfrage als erster Gedanke zu Malawi bei einem interessanten Vortragsabend, der kürzlich im Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn stattfand. Die Familie Pastor hatten die Veranstaltung organisiert und dazu zahlreiche Paten und Unterstützer des Maisprojektes von Erwin und Andrea Reis eingeladen.

Zwei Mädchen – ein großes Abenteuer

„Malawi ist vor allem ein buntes Land“, fassten Lina Pastor und Sophia Hageneder ihre Eindrücke von Malawi in einem Satz zusammen. Die beiden Mädchen aus Dornbirn waren knapp 4 Monate in Afrika als Lehrerinnen tätig und sammelten in dieser Zeit viele wertvolle Erfahrungen und unvergessliche Eindrücke, die sie mit zahlreichen Fotos und Geschichten bei ihrem Vortrag wieder aufleben ließen. Andrea Reis nutzte im Anschluss die Gelegenheit, um über den aktuellen Stand des Maisprojektes und der derzeit dramatischen Lage vor Ort zu informieren. „Es herrscht aktuell wieder eine große Hungersnot“, zeigte sich die engagierte Projektbetreuerin besorgt.

Etwas fröhlichere Eindrücke aus Malawi konnte dann Elisabeth Planinger vermitteln, die mit einem ausführlichen Reisebericht der vergangenen Patenrundreise den Abend abrundete.

Engagiertes Projekt

Begonnen hat die spannende Reise eigentlich schon im Jahr 2010. Erwin und Andrea Reis betreuen seit damals in Zusammenarbeit mit Bruder und Schwester in Not in Malawi ein Patenschaftsprojekt für rund 200 Mädchen mit Schwerpunkt Girls Primary School Katete – in dem sie Paten finden, die für die vorwiegend Halbwaisen- oder Waisen-Mädchen jährlich das Schulgeld übernehmen. Von der Primary sind die Mädchen inzwischen in verschiedene Secondaries aufgestiegen und besuchen auch Colleges, bzw. manche haben sogar das College bereits abgeschlossen.

Wie bewegend die Besuche bei den Mädchen jedes Jahr sind, berichtete auch Referentin Elisabeth Planinger, die bereits zum zweiten Mal an der Patenrundreise teilnahm: „Man kommt von jeder Reise gestärkt zurück“. Und auch Lina und Sophia möchten ihre Zeit in Afrika nicht missen: „Trotz aller Entbehrlichkeit, blickt man immer wieder in strahlende Augen und die Gastfreundschaft und Lebensfreude der Menschen ist sehr beeindruckend.“

Information Projekt Malawi

Bildung schafft Chancen und Perspektive für Waisenmädchen in Malawi. Die Paten verhelfen Mädchen zum Schulbesuch, indem sie die Unterbringung und Verpflegung unterstützen und, wo erforderlich, das Schulgeld aufbringen. Das Patenprojekt wird von Andrea und Erwin Reis in Kooperation mit Bruder und Schwester in Not geleitet.

Mehr Infos unter: https://katetegirlschool.at/

Konto:

Erwin Reis

Projekt Malawi

BIC RVVGAT2B420

IBAN AT13 3742 0001 0270 1860