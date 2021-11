Eindrucksvolle sportliche Entwicklung des Tennisclubs

Die neue Traglufthalle des Tennisclub Bludenz wurde unlängst feierlich eröffnet und gesegnet.

Bludenz (sco). Mehrere bekannte Persönlichkeiten gaben sich beim Tennisclub Bludenz ein Stelldichein. Der höchst erfolgreiche Verein hatte zur Eröffnung der neuen Traglufthalle mit anschließender Segnung durch Pater Guido Kobiec geladen. Präsident Kurt Tschofen freute sich über den kleinen Festakt auf dem Sportareal, wo der Nachwuchs optimale Bedingungen vorfindet, um sich an die Spitze hochzuarbeiten. “Die Traglufthalle ist sicher ein Meilenstein in der Geschichte des Tennisclub Bludenz. Die sportliche Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren war enorm. Vor allem durch die starken Leistungen unserer Nachwuchssportler wurde diese angetrieben”, informierte der Präsident in seiner Ansprache. Angesichts der tollen Erfolge des Tennisclubs musste dafür gesorgt werden, dass die Tennisspieler ihren Sport auch im Winter ausüben können.

Sehr starke Leistungen

“Speziell die jungen Damen im Verein machen uns stolz. Sie spielen nun seit zwei Jahren in der österreichischen Bundesliga und haben in diesem Jahr mit Platz 2 knapp den Aufstieg in die erste Bundesliga verpasst”, ergänzte Tschofen. Mehrere Tage vor der Eröffnungsfeier im Städtle präsentierte der Vorarlberger Tennisverband das neue Konzept des VTV-Leistungszentrums. Neuer sportlicher Leiter dieser Einrichtung wird Philipp Oswald. Neben Dornbirn ist der TC Bludenz der zweite Standort des Leistungszentrums. Tschofens Dankeschön bei der Feier galt dem Land für das entgegengebrachte Vertrauen und zudem den TC Bludenz-Trainern Ajit, Simon, Roumi und Julia für den geleisteten Einsatz.

Gradmesser für den Nachwuchs

Hinsichtlich der Nachwuchsarbeit machte der Verein auf das alljährlich im August stattfindende Tennis Europe Turnier aufmerksam. “Es ist ein Gradmesser für unseren Tennisnachwuchs auf höchstem europäischen Niveau”, hob der Präsident hervor. Die Hälfte der Helfer sind Kinder und Jugendliche. Hauptsprache während der Turnierwoche ist jeweils Englisch, neben Spanisch und Italienisch. “Das ist wirklich ein tolles Erlebnis für unseren Nachwuchs”, war aus den Vereinsreihen zu hören.