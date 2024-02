Eindrucksvolle Entwicklung der JUHU-Gutscheinkarte

Die JUHU-Gutscheinkarte hat sich nach der Einführung im November 2022 in Lustenau erfolgreich etabliert. Lustenau Marketing blickt auf ein positives Jahr zurück. Die praktische Gutscheinkarte ist inzwischen bei knapp 80 Lustenauer Geschäften, Dienstleister:innen sowie in vielen ortsansässigen Gastronomiebetrieben gern gesehen.

„Die JUHU-Gutscheinkarte wird von der Bevölkerung gut angenommen und ist am Puls der Zeit. Auch die Einlösung des Guthabens funktioniert ausgezeichnet“, so Sabrina Günter vom Schuhhaus Günter. Die JUHU-Gutscheinkarte lädt ein, in die Vielfalt von Lustenau einzutauchen und mit Freude vor Ort einzukaufen. „Um das Einkaufserlebnis und die Vielfalt mit der Gutscheinkarte so attraktiv wie möglich zu gestalten, sind wir ständig bemüht, weitere interessante Geschäfte als Partner:innen zu gewinnen“, so Nathalie Heinisch, Geschäftsführerin von Lustenau Marketing. Mit der Ausweitung der Ausgabestellen ist es gelungen, die Öffnungszeiten für den Verkauf zu verlängern, da die JUHU-Gutscheinkarten inzwischen auch in allen Sparmärkten und im Sutterlüty erhältlich sind.