Einbruchsversuch in Dornbirner Apotheke

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Einbruchsversuch in einer Dornbirner Apotheke. Der Einbrecher versuchte mittels Körperkraft die Schiebetüre aufzudrücken.

Am Donnerstag gegen 00:20 Uhr versuchte ein 36-jähriger Mann aus Dornbirn mit seinem 33-jährigen Komplizen aus Bregenz in eine Apotheke in Dornbirn einzubrechen. Während der 33-Jährige im Auto wartete, begab sich der 36-jährige Einbrecher zur Eingangstüre (Schiebetüre) der Apotheke und versuchte diese mittels Körperkraft aufzudrücken. Es gelang ihm jedoch nicht, die Türe gänzlich aufzudrücken. Stattdessen löste er die akustische Alarmanlage aus, was den Täter veranlasste, von seinem Vorhaben, in das Objekt einzubrechen, abzusehen.