Einbruchsdiebstahl in Lustenauer Waschsalon

Am Mittwochnachmittag wurden zwei unbekannte Täter dabei ertappt wie sie Bargeld aus Münzbehältern eines Waschsalons in Lustenau gestohlen haben. Die Männer konnten flüchten.

Am Mittwoch, den 26.10.2022, gegen 14.15 Uhr kam es in Lustenau, im Selbstbedienungs-Waschsalon in der Radetzkystraße 38, zu einem Einbruchsdiebstahl.