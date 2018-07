Einbruch in Jugendtreff in Lustenau

Lustenau - In der Nacht auf Samstag brachen zwei Burschen in den Jugendtreff in Lustenau ein. Ein anonymer Tipp führte zu ihrer Festnahme.

In der Nacht auf Samstag, den 14. Juli, stiegen ein 19- und ein 16-Jähriger durch ein entriegeltes Kellerfenster in den Keller des Jugendtreffs ein. Dort begaben sie sich zum Büro des Sozialarbeiters und brachen dieses mit einem Werkzeug auf. Aus dem Büro stahlen sie zwei Apple iMac Computer und diverse Süßwaren.

Anschließend verließen sie das Gebäude auf dem Weg den sie gekommen warne. Aufgrund eines anonymen Hinweises konnten die Täter ausgeforscht und das Diebesgut sichergestellt werden.