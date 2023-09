Einbruch bei "Sunshine Tours": 5.000 Euro Schaden

Zwei vermummte Täter brachen in die Bushalle von "Sunshine Tours" in Feldkirch ein. Ein Überwachungsvideo zeigt den Einbruch.

Bereits am 10. September verursachten zwei Unbekannte beim Reiseunternehmen in Feldkirch einen erheblichen Sachschaden.

Zwei vermummte Täter brachen in die Bushalle von "Sunshine Tours" ein, der Einbruch wurde von der Überwachungskamera festgehalten.

Der finanzielle Schaden beträgt etwa 5.000 Euro, obwohl nur Waren und Bargeld im Wert von ca. 200 Euro entwendet wurden.

Die Polizei wurde über den Einbruch informiert und "Sunshine Tours" teilte das Überwachungsvideo zum Vorfall in sozialen Medien.

Patrick Moosmann ist Geschäftsführer von Sunshine Tours. ©handout/Sunshine Tours/Moosmann

Zwei Busse und zwei Türen beschädigt

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 9. auf den 10. September um 00:48 Uhr, wie Patrick Moosmann von Sunshine Tours erklärt. Die Täter brachen die hintere Eingangstüre zur Bushalle auf und durchstöberten die Halle, wie er gegenüber VOL.AT schildert. Sie fanden jedoch keine verwertbaren Gegenstände. "Anschließend gingen sie zu den beiden Reisebussen und versuchten, mit einer Eisenstange die hintere Türe aufzubrechen", so der Geschäftsführer des Reisebüros. "Beim ersten Bus scheiterte der Versuch, beim zweiten Bus gelang es ihnen, in diesen hineinzugehen." Anschließend gingen die beiden vermummten Unbekannten ins separate Getränkelager, brachen dort die Türe gewaltsam auf und erbeuteten drei Lagen Getränke.

Durch den Einbruch entstand ein erheblicher Sachschaden. Auch an dieser Türe. ©handout/Sunshine Tours/Moosmann

Die beiden Täter waren vermummt und durchsuchten die Bushalle. ©Screenshot Überwachungsvideo

Viel Sachschaden für wenig Beute

Der finanzielle Schaden sei nicht groß: "Geklaut haben sie nicht viel, es ist im Rahmen von rund 200 Euro. Aber der Schaden liegt bei 5.000 Euro Sachschaden", gibt er zu verstehen. "Das ist das dramatische eigentlich." Ein großer Schaden wurde für relativ wenig Beute verursacht. Das sei "ein Wahnsinn", so Moosmann und ärgere ihn am meisten. Wenn man 200 Euro stehle, dann tue das keinem weh, aber die 5.000 Euro täten schon weh. Inwiefern die Versicherung den Schaden zahle, sei noch in Abklärung. Je Bus entstand an den Türen ein Schaden von rund 2.000 Euro an Reparaturkosten. Bargeld in Höhe von 103,70 Euro wurde erbeutet. An der Türe zum Lager entstand ein Schaden von rund 700 Euro, der Wert der Getränke beläuft sich auf rund 50 Euro.

Überwachungsvideo zeigt Einbruch

Vermummte Täter mit Handschuhen

"Aufgefallen ist es uns, als wir am Morgen den Schaden gesehen haben an der Türe und auch an den Bussen", schildert er gegenüber VOL.AT. "Dann haben wir rückwirkend das Video angeschaut und gesehen, dass sie rein sind und sich da herumgetummelt haben." Auch die Polizei habe den Vorfall bei ihnen gemeldet, weil ein Passant am Sonntagmorgen die Einbruchsspuren entdeckt habe. "Das Problem ist, dass sie vermummt waren und Handschuhe trugen", meint Moosmann. Das Video der Überwachungskamera teilte das Reisebüro auch in sozialen Medien: "Es sind zwei, sie haben ganz auffällige Mützen an und wir hoffen, dass jemand sie erkennt", verdeutlicht er. Über 10.000 Mal wurde das Video bereits angeklickt. Wer etwas beobachtet hat oder die Einbrecher erkennt, kann sich bei "Sunshine Tours" in Feldkirch melden: office@sunshine-tours.at.

Die Pressestelle der LPD Vorarlberg bestätigte gegenüber VOL.AT, dass ein Einbruch stattgefunden habe. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne man derzeit keine Details nennen.