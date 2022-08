Einbrecher wohnt mehrere Tage in Haus von Opfern

Eine Familie aus dem Allgäu hatte während eines einwöchigen Urlaubs einen ungebetenen Haushüter.

Als die Urlauber Freitagnacht in ihr Haus in Lauben nördlich von Kempten zurückkehrten, begegnete ihnen ein fremder Mann im Flur, wie die Kriminalpolizei Kempten am Dienstag mitteilte. Bei dem Fremden handelte es sich um einen Einbrecher, der offenbar die vergangenen Tage in dem Haus gewohnt hatte.