Einbrecher stahlen Goldschatz im Millionenwert aus Museum in Bayern

Einbrecher haben im oberbayerischen Manching einen mehrere Millionen Euro teuren Goldschatz aus der Keltenzeit erbeutet.

Wie ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) am Dienstag berichtete, waren die Täter in der vergangenen Nacht in das Kelten Römer Museum in Manching bei Ingolstadt eingestiegen und haben den 1999 bei Manching entdeckten Schatz entwendet. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. Der Sammlerwert des Goldschatzes wird laut LKA auf mehrere Millionen Euro taxiert.