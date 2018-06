Einblicke ins alte „Gisiga“

Viele Eindrücke und interessante Exponate bei „Gisiga, so isch’s xi“.

Feldkirch Hinter dem Titel „Gisiga, so isch’s xi“ verbergen sich interessante Exponate von Fotos über Rechnungen bis hin zu alten Schulbüchern oder einem alten Spinnrad. Die Hobbyhistoriker Willi Schmidt und Matthias Nägele machten somit die Gisinger Geschichte greifbar. Die erste Erwähnung von Gisingen war in einer Urkunde von Folcwin (Schultheiß in Rankweil) am 1. Mai 825, Stiftarchiv St. Gallen. „Libucio und seine Frau Ampelia sowie ihr Sohn Berfredus schenken an Folquin einen Acker in der Größe von drei Scheffel ad Cortinu, der auf der einen Seite an ihre Erben, auf der anderen an den Acker des Mavalianus und oben an die via ‚Gisingasca‘ (heute Gisingen) angrenzt“, erklärt Matthias Nägele.