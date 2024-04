Einblicke in MINT-Themen

Schülerinnen und Schüler der MS Lustenauerstraße erlebten eine spannende Skills Week.

Dornbirn. Die HTL Dornbirn nahm auch dieses Jahr aktiv an der „Skills Week“ zur Berufsorientierung und Berufsinformation der Wirtschaftskammer Österreich teil und lud interessierte Jugendliche zu verschiedenen Workshops ein, um ihnen einen Einblick in verschiedene MINT-Themen zu ermöglichen. Die Gäste – Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Lustenauerstraße – hatten dabei die Chance, an abwechslungsreichen Workshops teilzunehmen, die ihnen Einblicke in die Abteilungen Betriebsinformatik, Produktmanagement und FutureTecs sowie Chemie gewährten.