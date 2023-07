Einblicke in Mäderer Großbaustelle

Die Mäderer Gemeindevertreter und das e5-Team besichtigten in der vergangenen Woche die Großbaustelle von Amann Girrbach.

Mäder . Das Dentaltechnik-Unternehmen Amann Girrbach errichtet derzeit einen neuen Firmenstammsitz in Mäder, wo nach der Fertigstellung alle bislang bestehenden Standorte in Vorarlberg und mitunter auch Aktivitäten von deutschen Standorten zusammengezogen werden sollen.

Im September des vergangenen Jahres starteten dabei die Bauarbeiten und fast schon in einer Rekordzeit wurden mittlerweile die Büro-, Forschungs- und Produktionsgebäude errichtet und haben bereits den Rohbauzustand überschritten. Die Gemeindevertretung von Mäder und das e5-Team nahm dies als Gelegenheit für einen tiefen Einblick in die Baustelle. Insgesamt wurden dabei rund 20.000 Kubikmeter an Kies abtransportiert und so konnte auch die Tiefgarage bereits gebaut werden. Derzeit arbeiten Fassadenbauer, Trockenbauer, Elektriker und Installateure intensiv an dem Projekt. Bauleiter Martin Heimpel erklärte während der Besichtigung, dass der Einzug noch im Herbst geplant sei und bis Ende des Jahres mit der Produktion beginnen werden solle.