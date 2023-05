Einblicke in einen besonderen Lernort

Das Schulheim Mäder feierte am vergangenen Wochenende einen Tag der offenen Tür und ermöglichte ganz besondere Einblicke.

Beim Tag der offenen Tür am vergangenen Wochenende erhielten die Besucher einen besonderen Einblick in die Arbeit und die Projekte des Schulheim Mäder. Bei individuellen Führungen durch das Haus gab es interessierte Infos über das Haus und die Geschichte, an verschiedenen Stationen konnte die interdisziplinäre Arbeit der Schulheim-Mitarbeiter hautnah erfahren werden und die Schulband sorgte für die musikalische Unterhaltung.