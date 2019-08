Einblicke in die Welt der Kräuter

Tag der offenen Tür im Kräutergarten Lustenau lud zum Staunen und Lernen.

LUSTENAU Fußbäder, Deos und Salben in feinen Düften. Ganz natürlich und alles aus dem eigenen Garten. Der Verein „Freunde naturgemäßer Lebensweise“ kurz; FNL Lustenau lud zum Tag der offenen Tür. Im ersten Heilpflanzen-, Lehr-, und Schaugarten Vorarlbergs bekamen Interessierte Einblicke in die große Welt der Kräuter und deren Wirkungen. Rund 30 Besucher fanden sich am Donnerstag im Schützengarten ein um zu Lernen und sich auszutauschen.