Einblicke in die Wälder Chorszene

Bunter Querschnitt durch die Chorliteratur mit acht Chören aus dem Bregenzerwald.

Schwarzenberg. Acht Bregenzerwälder Chöre stehen beim Chorfenster am kommenden Samstag, 9. März, 20 Uhr auf der Bühne des Angelika-Kauffmann-Saals in Schwarzenberg. Die vom Chorforum Bregenzerwald organisierte Veranstaltung gibt einen interessanten Einblick in die Bregenzerwälder Chorszene. Die Chöre bieten bei ihren Auftritten einen interessanten Querschnitt durch die Chorliteratur: Vom Volkslied bis zu modernen Rhythmen reicht die musikalische Palette. Vorverkauf: Tel. 0660/772 72 83. ME