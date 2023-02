Einblicke in die größten Baustellen der Stadt

Bregenz (BRK) – Für alle Interessierten veranstaltet die Landeshauptstadt Bregenz am Freitag, 3. März 2023, von 15 - 17 Uhr eine öffentliche Veranstaltung, bei der über die dritte Bauetappe des Festspielhauses und den Neubau des Hallenbades informiert wird.

Es handelt sich hierbei um die größten und auch teuersten kommunalen Bauprojekte, die in der Landeshauptstadt Bregenz jemals abgewickelt wurden. Seit den offiziellen Spatenstichen am 10. Jänner 2022 (Festspielhaus) bzw. am 1. Mai 2022 (Hallenbad) ist auf den Baustellen, die direkt nebeneinanderliegen, viel geschehen. Die Verantwortlichen werden einen Einblick in den Baufortschritt sowie die geplanten Bauetappen bis zur Fertigstellung geben.