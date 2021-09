Im ehemaligen Steinbruchgelände in Koblach laden auch die verschiedenen Waagen von Rhein-Schauen ein

Einblicke in die Geschichte

Auch in Koblach wird am kommenden Samstag wieder die lange Nacht der Museen gefeiert.

Koblach. Bereits zum 21. Mal wird am Samstag, 2. Oktober, ab 18 Uhr die lange Nacht der Museen in ganz Österreich gefeiert. Auch Koblach lädt dazu in das Museum für Urgeschichte, sowie das Museum Stein Schauen.

Entstehung des Kummenberg

Henkeltöpfe aus dem Ende der Frühbronzezeit vom Kadel, Bronzezeitliche Siedlungsreste oder mittelsteinzeitliche Reste gefunden bei Grabungen in den 1950er Jahren sind einige der Highlights die es im Museum für Urgeschichte in der Koblacher DorfMitte zu besichtigen gibt. Dazu führen Werner Gächter und Johannes Tschohl mit interessanten Informationen durch das Museum und Hansjörg Ellensohn begeistert mit sagenhaften Geschichten aus der Vergangenheit. Ebenfalls bekommen die Besucher einen Einblick in die Entstehung des Rheintales, des Kummenbergs und schlussendlich über die Ausgrabungen.

Fahrt mit dem Bähnle