Einblicke in die Feuerwehrarbeit

Die Ortsfeuerwehr Göfis blickte bei der Jahreshauptversammlung auf das vergangene Einsatz- und Probejahr zurück.

Jugendleiter Karl Schmid gab im weiteren Verlauf einen Einblick in die Aktivitäten des Feuerwehrnachwuchses im vergangenen Jahr. So nahmen die jungen Feuerwehrleute auch an den Leistungsbewerben in Schnifis teil und belegten dort den 13. Rang. Dazu konnte auch in diesem Jahr wieder ein Mitglieder der Feuerwehrjugend angelobt und in den Aktivstand übernommen werden. Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung gab es noch einen Rückblick auf das große Feuerwehrfest im vergangenen Sommer. MIMA