Einblicke in Arbeit eines Auslandskorrespondenten

Der österreichweit bekannte Journalist Christian Wehrschütz war im Freudenhaus zu Gast und erzählte über seine Arbeit am Balkan und der Ukraine.

Lustenau Wie gestaltet sich die Arbeit eines Auslandskorrespondenten? Welche Wege der Informationsbeschaffung gibt es? Und welchen Stellenwert hat das Beherrschen der jeweiligen Landessprache? Auslandsjournalist Christian Wehrschütz war am Donnerstagabend im Freudenhaus zu Besuch und gab spannende Einblicke in sein mehr als 20-jähriges Korrespondentendasein. Er verdeutlichte anhand mehrerer Beispiele, dass sich die Arbeit am Balkan und der Ukraine oftmals anders verhält als in westlichen Ländern. Religion, Sprache und Kultur müssen respektiert werden, um die Türen zu den Menschen zu öffnen, ist er sich sicher.