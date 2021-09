Einblick mit „Kunst oder Krempel“ am Tag des Denkmals

Kapelle an der Vorderen Achmühle öffnet am Sonntag, 26. September, die Türen.

Dornbirn. Rund 250 historische Objekte in ganz Österreich öffnen am 26. September ihre Türen und können im Rahmen vom Tag des Denkmals besichtigt werden. In der Region Dornbirn wurde die kleine Marienkapelle an der Vorderen Achmühle für diese Veranstaltung vom Bundesdenkmalamt auserkoren. Mit viel Engagement und Herzblut hat sich ein freiwilliges Team des Kapellenvereins für eine Renovierung und Neuausrichtung des kirchlichen Kleinodes eingesetzt. Experten und Laien haben sich in der Zusammenarbeit optimal ergänzt.

Nun öffnet die Kapelle „Zu den sieben Schmerzen Mariä“ am Tag des Denkmals die Türen. Kommenden Sonntag, 26. September, kann die Infrastruktur der Kapelle von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Die Führungen dauern jeweils 30 Minuten.