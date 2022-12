Einblick in die vielfältige Berufswelt

An der PTS Dornbirn fand die erste Lehrbetriebsmesse mit 36 Firmen statt.

Dornbirn. Auf der einen Seite gibt es einen Fachkräftemangel, auf der anderen junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Die Polytechnische Schule (PTS) Dornbirn hat mit ihrer ersten Lehrbetriebsmesse beide Seiten zusammengebracht. „Wir haben laufend Anfragen von Firmen, die zu uns an die Schule kommen und sich vorstellen möchten. Um allen Unternehmen die gleiche Chance zu geben und unseren Regelbetrieb nicht zu beeinträchtigen, kamen wir auf die Idee an der Schule eine Lehrbetriebsmesse zu veranstalten“, erklärt Schuldirektor David Olivotto.

Im Vorfeld wurden Klassenräume ausgeräumt, Tische und Stühle in Keller und Dachboden verfrachtet, um Platz für die Unternehmen zu schaffen. Jeder Firma wurden zwei Schulbänke für ihren Stand zur Verfügung gestellt – in jedem Klassenraum präsentierten sich vier Lehrbetriebe. Am Freitag um 8.30 Uhr war alles parat: Die ersten Schüler konnten die Messe besuchen und sich an den Ständen über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten informieren. „Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit unseren Vorläuferschulen haben wir die Messe auch für Dornbirner Mittelschüler geöffnet“, erzählt Alexander Karu vom Organisationsteam.