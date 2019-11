Ein zweiter neuer Mann an der Bande in Feldkirch

Der 37-jährige Finne kümmert sich um die Mannschaft und die Tormänner der VEU Feldkirch

Der 37 jährige Finne arbeitete bereits in der Alps Hockey League bei Ligakonkurrent Gröden als Co Trainer und Tormanntrainer. Ab Morgen Abend wird Joni in Feldkirch seine Arbeit aufnehmen.