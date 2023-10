Ein Zeichen gesetzt

Schülerinnen der Bundesfachschule Wörgl startete gemeinsam mit dem ASVÖ, verschiedenen Gemeinden und Sportler:innen das bundesweite Projekt „Renew4grow“. Dabei wurden am 20. und 21. Oktober Bäume gepflanzt, um auf Sicherheit und Schutz von Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen.

Die Teilnehmer:innen setzen damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und leisten gleichzeitig einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz. Die Bäume stehen als Symbol für das Aufbäumen von Mädchen und Frauen. In Vorarlberg beteiligten sich 14 Gemeinden daran. In Feldkirch wurde die 5d-Klasse des Gymnasiums Schillerstraße unter Leitung ihrer Klassenvorständin Claudia Schreiber Pate dieser Aktion. Unterstützt wurden sie von Sportlerinnen des HC BW Feldkirch und des VBC Feldkirch. Im Beisein von Landtagsabgeordneter Gabi Graf, Stadträtin Julia Berchtold, Doris Jenni vom Feldkircher Sozialmanagement sowie Vertretern des ASVÖ und von Eltern wurde gepflanzt. Eine Tafel soll künftig die Vorbeikommenden darüber informieren, wofür dieser Apfelbaum steht. Alles ist nur möglich geworden, weil die Stadt Feldkirch das Projekt namhaft unterstützt hat. Projektleiterin Eva Kathrein betonte abschließend – bei einer gesunden Jause für alle Beteiligten – nochmals die Wichtigkeit dieser Aktion. Sie hofft, dass künftig viele Gemeinden und Schulen dieser Initiative folgen werden.