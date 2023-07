Ein Zebrastreifen beim Jugendhaus Vismut

Junge Menschen setzten sich für einen Schutzweg ein.

Dornbirn. Den Jugendlichen in den Projekten job ahoi und Albatros war ein sicherer Weg zum Jugendhaus Vismut in der Schlachthausstraße sehr wichtig. So haben sie sich kürzlich zusammengeschlossen, Nachbarn sensibilisiert und Unterschriften gesammelt, die dann im Rathaus Stadtplaner Clemens Gössler und Jugendkoordinator Elmar Luger übergeben wurden. Beim Gespräch wurden unter anderem die Voraussetzungen besprochen, welche es zur Errichtung eines Zebrastreifens benötigt. Auch andere Fragen zum öffentlichen Verkehr wurden mit den Jugendlichen erörtert.

Noch während des Sammelns der Unterschriften wurde das Anliegen im Rathaus bekannt und geprüft. „Es ist gar nicht so einfach, einen Zebrastreifen zu errichten“, so Clemens Gössler. Der Schutzweg wird nun bei der Einmündung des bahnparallelen Fuß- und Radweges in die Schlachthausstraße angebracht. Die dafür erforderlichen Gehsteigabsenkungen, somit die Mastsetzungen für die Beleuchtung, wurden bereits umgesetzt. Damit können auch hinkünftig die Skater sicher in die Skatehalle gelangen. Erst wenn die Beleuchtung vervollständigt ist, können die Bodenmarkierungen und Verkehrszeichen (straßenpolizeiliche Verordnung) angebracht werden. „Wir warten noch auf die bereits bestellten Lampen, welche bedauerlicherweise eine lange Lieferzeit haben. Wir hoffen jedoch, dass der Schutzweg rasch und in Kürze fertiggestellt werden kann“, Gössler abschließend. (cth)