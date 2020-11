Ein wunderschöner Tag für Hard Goalie Doknic

Nach einem Jahrzehnt beim mehrfachen Handball-Champion wurde dem Schlussmann die Staatsbürgerschaft verliehen

Heute Nachmittag erfolgte die offizielle Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Golub Doknic durch Übergabe der Dokumente im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Aus aktuellem Anlass konnte die Zeremonie leider nicht im gewohnten Rahmen stattfinden und auch auf die Feierlichkeiten musste verzichtet werden. Dies konnte die Freude bei Golub Doknic allerdings nicht trüben, ist heute für ihn doch ein langersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Golub Doknic, bereits in der 10. Saison bei den Roten Teufeln im Einsatz, freut sich außerordentlich über diesen großen Moment:

„Seit heute bin ich nun also offiziell österreichischer Bürger, das ist schon ziemlich cool! Ich bin wirklich froh darüber und auch meine Familie freut sich sehr mit mir. Meine beiden Kinder Kalina und Petar sowieso, sind sie mit dem heutigen Tag nun auch österreichische Staatsbürger. Ich bin sehr zufrieden und überglücklich. Es dauert aber bestimmt noch ein paar Tage, bis ich komplett realisiert habe, was es heißt, die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten zu haben. Für mich ist heute damit ein Wunsch in Erfüllung gegangen.“