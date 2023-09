„Ein wunderbarer Herzlauf im Ländle

Bludenz. (sco) Etwa 600 Sportfreunde bewiesen in Bludenz ein riesengroßes Herz für herzkranke Kinder.

„Achte auf Dein Herz und laufe für meines“, so lautete das Motto beim Herzlauf Vorarlberg, der neulich in Bludenz in Szene ging. Knapp 600 Personen – Freizeitsportler, Kinder und Nordic Walker – gingen an den Start. Das eingenommene Startgeld wird der tüchtige Verein Herzkinder Österreich für seine vielseitige Arbeit einsetzen. Rund 200 Kinder folgten der Einladung zur Teilnahme am Herzlelauf, Kinderlauf und Jugendlauf. Der Herzteddy begleitete sie und drückte ihnen fest die Daumen. Dem Lauf voran ging ein begeisternder Auftritt des jungen Zauberers Magic Timur. Herzläufer stellten sich im Städtle der Herausforderung, für den guten Zweck vier Kilometer zurückzulegen, bei den Herzrasern waren es sogar 7,6 Kilometer.