Ein Winterquartier für Ellie und Winston

Drei Dornbirner Jugendliche haben einen Gnadenplatz für Nymphensittiche geschaffen.

Dornbirn. Gerade jetzt, wo es draußen so kalt ist, genießen die Nymphensittiche Ellie und Winston ihr neues Zuhause – eine großzügige, behindertengerechte und beheizte Wintervoliere. Diese haben sie drei Jugendlichen aus Dornbirn zu verdanken, die ein Herz für Tiere haben, die sonst niemand haben will. „Als große Tierfreunde sind wir regelmäßig auf der Website des Vorarlberger Tierheims und schauen, ob ein Tier dort dringend einen Lebensplatz benötigt. Vor allem Tieren, die aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung niemand aufnimmt, wollen wir einen sicheren und möglichst artgerechten Platz bieten“, erzählt Lea Diem (21), die das Projekt gemeinsam mit ihrer Schwester Maria (15) und ihrem Freund Paul Mayer (21) umgesetzt hat.

Die drei Jugendlichen wurden so auf ein Nymphensittich-Paar aufmerksam, von dem das Weibchen aufgrund unbehandelter gebrochener Flügel flugunfähig ist und das deshalb niemand zu sich nehmen wollte. „Da wir bereits zwei Nymphensittiche in unserer großzügigen Sommer-Außenvoliere hatten, wollten wir auch Ellie und ihren Partner Winston aufnehmen. Es fehlte uns nur eine Wintervoliere im Garten, da wir die Tiere nun aufgrund der Anzahl nicht mehr über den Winter ins Haus holen konnten“, erklärt Lea Diem. Dafür bot sich der obere Teil eines Stelzenhauses an, in dem Lea und ihre Geschwister als Kinder gespielt hatten, das aber jetzt schon länger leer stand. Der untere Teil war bereits als Sommervoliere für Hanna und Harry, die Nymphensittiche der Familie, im Einsatz.