Ein Winter wie damals

Der neu erschienene Bildband „Auf alten Wegen – Vorarlberg in den 1960er Jahren“ zeigt auf, wie es früher war.

Dornbirn. Wann wird’s mal wieder richtig Winter? Eine Antwort darauf weiß auch der Dornbirner Fotograf und Filmemacher Hanno Thurnher (geb. 1964) nicht. Aber er stöberte für alle Liebhaber verschneiter Pisten im umfangreichen Archiv seines Vaters Erwin Thurnher (1922-1971) nach Bildern, die die Vorfreude auf ein Winterwunderland oberhalb von Dornbirn kräftig ansteigen lassen. Und er gewährt einen Blick in das aufschlussreiche Tagebuch des passionierten Fotografen. Darin dokumentiert Erwin Thurnher neben Zeitgeschichtlichem auch einen „ungetrübten Winterspaß am Bödele und die Rekordschneemengen im außergewöhnlichen Winter des Jahres 1968“. Faszinierende Fotos dazu sind im eben erschienen Band „Auf alten Wegen – Vorarlberg in den 1960er Jahren“ enthalten.

Eintrag im Tagebuch

Zum unschätzbaren Nachlass zeitgeschichtlicher Dokumente von etwa 5600 Schwarz-Weiß-Negativen und rund 2600 Farbdias von Erwin Thurnher zählen auch die schriftlichen Aufzeichnungen. Fast 55 Jahre sind seit diesem Eintrag in sein Tagebuch vergangen: „In einem faszinierenden Winterkleid zeigt sich das Bödele nach tagelangen Schneefällen am 10. März 1968. Die Postbusse sind hoffnungslos überfüllt an diesem strahlenden Sonntag. Wer kann fährt hinauf von Dornbirn und frönt dem Wintersport oder geht wandern in der frisch verschneiten Landschaft. Auch die wenigen Parkplätze vor dem Berghof Fetz und bei der Talstation des Hochälpeleliftes und an der Weisstanne sind bald alle besetzt.“

„Auf alten Wegen“

Hanno Thurnher hütet nicht nur das wertvolle Archiv seines Vaters wie einen Schatz, er lässt auch die Nachwelt daran teilhaben. Der noch druckfrische Bildband „Vorarlberg in den 1960er Jahren“ mit den beeindruckenden Fotos von Erwin Thurnher der unterschiedlichen Jahreszeiten knüpft an jenen an, den Hanno Thurnher bereits über die 1950er herausbrachte. „Die Entwicklung unseres Landes bis hinein in die Talschaften wird durch die Bilder meines Vaters erlebbar. Er war ein kritischer Beobachter dieser Zeit und einer, der noch mit Zug und Bus reiste“, weiß der Sohn. Am Bödele wird Hanno Thurnher vielleicht hin und wieder etwas Ruhe an verborgenen Plätzen suchen, wo die Sonne die verschneite Landschaft wie damals zum Glitzern bringt.

Auf alten Wegen – Vorarlberg in den 1960er Jahren

Herausgeber Hanno Thurnher