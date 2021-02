Ein Wettkampf gegen die Pandemie

RHC Dornbirn hofft auf grünes Licht für einen Neustart.

Dornbirn. Auch die Dornbirner Rollhockey-Cracks warten sehnsüchtig auf den Re-Start. „Der Schweizer Bundesrat hat über mögliche Lockerungen informiert und der Schweizer Sportwelt eine Perspektive geboten, von der in Deutschland und Österreich bislang noch keine Rede ist“, erklärt Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn. „In Deutschland wurde der Lockdown bis 7. März verlängert, in Österreich ändert sich die Sachlage alle zwei Wochen, vom Mannschaftssport noch weit entfernt und auch die Grenzschließung zu den Eidgenossen macht die Ausgangslage nicht leichter“, zeigt sich Schrattner besorgt.

Für eine Fortsetzung des Spielbetriebes in der NLA, NLB, 1. Liga sowie bei den Damen hat der Schweizer Rollhockeyverband mit dem 7. April 2021 jetzt eine Deadline gesetzt. Sollte ein Re-Start bis dann nicht möglich sein, können keine Meistertitel mehr vergeben und keine Auf-/Absteiger definiert werden. In diesem Falle könnten nur noch Freundschaftsspiele eventuell noch Turniere gespielt und die Saison offiziell erneut abgebrochen werden. „Dieses Szenario bedeutet aber auch, dass einige Doppelrunden gespielt werden müssten und regionale Spiele auch unter der Woche auf dem Programm stünden. Bis dahin braucht es aber zuerst grünes Licht seitens der Behörden, der Entscheid dürfte wohl am 24. März fallen“, erklärt Schrattner.